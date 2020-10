ESCLUSIVA – Pinto, il procuratore: “Prolungamento fino al 2023, ha rifiutato anche la B per il Catania”

Alberto Bergossi, procuratore del laterale sinistro Giovanni Pinto, conferma ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com il raggiungimento dell’intesa per il prolungamento del contratto che legherà il suo assistito al Catania per i prossimi tre anni:

“Il ragazzo ha firmato il contratto prolungato fino a giugno 2023. Adesso è rientrato in gruppo, viene da un problemino fisico ma credo che dalla gara successiva sarà al 100%, non so se domenica giocherà dall’inizio. Giovanni mi ha sempre detto che se a Catania avessero in mente di fare le cose seriamente, a lui avrebbe fatto farebbe piacere restare pur avendo ricevuto proposte serie e concrete da diverse società. Ha sempre optato per la soluzione Catania. Solo se non avessero allestito una squadra importante, Pinto sarebbe andato via ma la sua priorità è sempre stata quella di rimanere. Questo gli fa onore. Ritiene che con il Catania si possa fare un discorso ambizioso. Magari se non quest’anno, il prossimo per cercare di risalire in B. Ci sono stati anche due interessamenti dal campionato cadetto e tre dalla Lega Pro, in questo caso di squadre in lotta per vincere il campionato”.

