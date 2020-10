EX ROSSAZZURRI – Camplone all’Arezzo: “Piazza giusta per rimettermi in discussione”

Dopo l’avventura poco esaltante di Catania, l’ex allenatore rossazzurro Andrea Camplone riparte da Arezzo. Nei giorni scorsi avevamo riportato la notizia di un possibile ingaggio di Camplone da parte del club toscano, nelle ultime ore è arrivata la decisione di affidare la panchina proprio al tecnico pescarese, che subentra all’esonerato Alessandro Potenza.

“Sono molto contento di dare una mano all’Arezzo. Dopo la mia ultima esperienza a Catania, questa per me è una grande sfida. Mi voglio rimettere in discussione e credo che Arezzo sia la piazza giusta per farlo”, le prime parole ufficiali di Camplone da allenatore aretino.

