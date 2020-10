EX ROSSAZZURRI: Capanni trova squadra, va al Cesena

In prestito la scorsa stagione al Catania avendo offerto un valido contributo alla causa, il Milan proprietario del cartellino lo ha nuovamente ceduto a titolo temporaneo, proprio nelle battute conclusive del calciomercato. L’esterno offensivo Gabriele Capanni riparte dal Cesena, pronto a farsi ancora le ossa nel campionato di Serie C, ma in un altro girone. Tempo fa l’attuale Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino disse di riflettere circa un eventuale ritorno di fiamma per Capanni. Poi la società rossazzurra ha deciso di puntare su altri profili.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***