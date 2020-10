EX ROSSAZZURRI: girone C, Salandria e Lucarelli inseriti tra i Top della 6/a giornata

Nella consueta Top 11 redatta dallo staff di tuttoc.com in relazione alle partite della 6/a giornata del girone C di Serie C, c’è spazio anche per due ex Catania: il centrocampista Francesco Salandria e l’allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli. Per quanto riguarda il primo, attualmente in forza alla Viterbese, si legge: “Lavora tantissimi palloni, sempre nel vivo del gioco sia in fase di costruzione che di rottura. Suo il corner per la rete del vantaggio gialloblu firmata da Rossi”. La Viterbese, poi, ha subito la rete del definitivo 1-1 al cospetto del Bisceglie.

Per quanto concerne Lucarelli, invece, viene ritenuto il migliore allenatore della settimana, elogiando “l’ottimo avvio di campionato della Ternana che si dimostra sin da subito una formazione solida, sempre sul pezzo, concentrata, con belle idee di calcio. Merito di mister Lucarelli che sta plasmando la sua squadra ma intanto incamera punti pesanti che sicuramente male non fanno. Anche a Catania una prova di personalità, una vittoria ottenuta con pieno merito e con un calcio di grande qualità”.

Riportiamo di seguito la Top 11 integrale:

Pietro Menegatti (Monopoli)

Salim Diakité (Teramo)

Valerio Di Cesare (Bari)

Simone Sales (Monopoli)

Carlo Mammarella (Ternana)

Francesco Salandria (Viterbese)

Sonny D’Angelo (Avellino)

Francisco Sartore (Bisceglie)

Alessandro Mastalli (Juve Stabia)

Lorenzo Pinzauti (Teramo)

Pietro Cianci (Potenza)

ALLENATORE: Cristiano Lucarelli (Ternana)

