EX ROSSAZZURRI: incubo Camplone, dal 5-0 di Vibo allo 0-5 di Arezzo

Ancora oggi Andrea Camplone si rammarica per l’esonero da allenatore del Catania, a seguito del pesantissimo 5-0 subito a Vibo Valentia contro la Vibonese. Era il 20 ottobre 2019, rossazzurri letteralmente spazzati via. Ieri, 21 ottobre 2020, a distanza di un anno dall’addio al club dell’Elefante Camplone ha esordito sulla panchina dell’Arezzo. Per uno strano scherzo del destino, l’avventura amaranto è iniziata proprio con una sconfitta per 5-0. Stesso risultato di allora, stavolta maturato tra le mura amiche al cospetto del Padova. Avvio da incubo per Camplone, chiamato a risollevare le sorti dell’Arezzo prendendo il posto l’ex difensore rossazzurro Alessandro Potenza.

