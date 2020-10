EX ROSSAZZURRI – Polito: “Bari e Ternana le squadre da battere, le altre stanno dietro”

Ai microfoni di Sportchannel 214, l’ex portiere del Catania Ciro Polito parla della lotta al vertice nel girone C di Serie C:

“Come ogni anno è un girone con tante grandi squadre che si giocheranno la promozione in B e bisogna lottare su ogni campo perchè poi le insidie sono dietro l’angolo. Non mancheranno le sorprese, in positivo e negativo. Ci sono piazze straordinarie come Palermo, Foggia, Avellino, Catania, Catanzaro. Per me, però, la squadra da battere resta il Bari e se la gioca con la Ternana. Le altre stanno dietro. Il Palermo non ha uno squadrone. L’Avellino? Un’outsider che può fare il suo campionato e ambire a posizioni importanti in classifica. Poi un’outsider non è detto che non possa trasformarsi in qualcos’altro”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***