EX ROSSAZZURRI: se salta la panchina dell’Arezzo c’è anche l’ipotesi Camplone

Prima esperienza da allenatore professionista per l’ex difensore rossazzurro Alessandro Potenza, che attualmente siede sulla panchina dell’Arezzo. Avvio di stagione però poco esaltante, al punto che la dirigenza toscana sta già valutando la possibilità di un cambio alla guida tecnica in caso di nuovo passo falso della squadra. La stampa aretina accosta i primi allenatori all’Arezzo, qualora saltasse la panchina di Potenza. I più caldi rispondono ai nomi di Eziolino Capuano (sarebbe un ritorno) e Andrea Camplone, reduce dall’esperienza di Catania “negativa in tutti i sensi”, come da lui stesso dichiarato in un’intervista. Per il momento è stata rinnovata la fiducia a Potenza, ma la sua posizione non è al sicuro.

