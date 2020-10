EX ROSSAZZURRI: Triestina, Sarno positivo al Covid-19

Nuovo membro del gruppo squadra della Triestina risultato positivo al Coronavirus. Dopo Angelo Tartaglia, anche Vincenzo Sarno ha riscontrato la positività asintomatica al Covid-19 ed è stato posto in isolamento come dettato dal protocollo sanitario. L’ex giocatore del Catania ha totalizzato in questa stagione 7 presenze tra campionato e Coppa Italia, contribuendo alla conquista dei 9 punti finora raccolti dalla Triestina nel girone B di Serie C, a ridosso delle zone di vertice della classifica.

