EX ROSSAZZURRI – Vicente e Martinez a Barisic: “Vai Maks, spacca tutto”

Come riportato mercoledì, per Maks Barisic si è concretizzato il ritorno alle origini. L’attaccante sloveno torna in patria, indossando la casacca del Luka Koper. Tanta voglia di riscatto e di rilanciare le proprie ambizioni per Barisic, fiducioso di riuscire nell’intento. Alcuni suoi ex compagni di squadra a Catania lo incitano a fare del proprio meglio. “In bocca al lupo amico mio… spacca tutto !! Bacio grande”, il messaggio su Instagram di Bruno Vicente. “Spacca tutto brate”, il pensiero di Miguel Ángel Martínez che ricalca quello del centrocampista brasiliano. Da Steve Beleck, invece, giunge un sincero in bocca al lupo dopo avere anch’egli instaurato un buon rapporto con lui.

