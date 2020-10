FOLLIERI: “Salta l’acquisto del Foggia, avevamo ottemperato a tutte le formalità ma…”

Brutte notizie per l’imprenditore pugliese Raffaello Follieri. Dopo essere sfumate negli ultimi anni le acquisizioni di Palermo e Catania, c’è stato un ritorno di fiamma per il Foggia, squadra della sua città, ma ancora una volta l’operazione non è andata a buon fine. E’ lo stesso Follieri a comunicare per l’ennesima volta il mancato ingresso nel mondo del calcio:

“Follieri Capital Ltd, comunica che dopo aver ottemperato a tutte le formalità documentali e finanziarie per acquisire l’intero pacchetto azionario del Calcio Foggia 1920, si trova obbligata a non proseguire nell’operazione a causa di una situazione ambientale preconcetta e volutamente ostativa chiaramente pilotata da chi fin dal primo giorno si è opposto all’investimento nella squadra e sul territorio per favorire altre situazioni“.

