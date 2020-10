FRANCAVILLA-CATANIA vista dalla Puglia: “Beffata una bella Virtus. Rigore generoso, Martinez eroe di giornata. Etnei cinici e compatti”

La vittoria del Catania contro la Virtus Francavilla allo stadio “Giovanni Paolo II” vista dalla stampa pugliese.

La Gazzetta dello Sport titola: “Il Francavilla non trova pace, col Catania altro stop amaro”, sottolineando che “il risultato finale non rende giustizia a quanto di buono mostrato sul terreno di gioco” e criticando l’arbitraggio per la concessione di “un penalty particolarmente generoso agli etnei, negandone un altro alquanto solare ai biancazzurri”. Relativamente al penalty trasformato da Albertini, viene riportato che il giocatore “entra in area e si lascia cadere in seguito ad un leggerissimo tocco di Domenico Franco”.

Il Quotidiano di Brindisi evidenzia nel titolo che al Francavilla “non basta la buona volontà” parlando di “crisi di risultati” per la Virtus che “gioca bene ma continua a non vincere” e di un Martinez “eroe di giornata” per avere salvato in più occasioni la porta del Catania “dagli assalti biancazzurri”.

Secondo il Corriere dello Sport, “il Catania beffa una bella Virtus” e lo 0-1 finale rappresenta “un punteggio severo per i locali, che avrebbero meritato il pari ma che premia la compattezza difensiva ed il cinismo degli etnei”, i quali gestiscono e conquistano “tre punti pesanti”.

