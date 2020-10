FURLAN: “Rimarrò per sempre legato a Catania”

L’ormai ex portiere del Catania Jacopo Furlan, ceduto a titolo definitivo all’Empoli, saluta i tifosi rossazzurri sui social:

“Vorrei iniziare ringraziando Catania ed il Calcio Catania, come detto anche dal mio amico Curcio, ho amato tutto di questa città e della sua gente. Rimarrò per sempre legato a questa terra che mi ha fatto sentire parte di essa dal primo istante. Vado via è vero, ma torno dove sono cresciuto e sono diventato uomo, nella società che mi ha permesso di fare della mia passione un lavoro. Finalmente approdo in Serie B ringrazio L’Empoli per avermi dato fiducia ed aver permesso il mio ritorno in quella che reputo casa. Grazie di tutto Catania e adesso forza Empoli”.

