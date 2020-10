GIO. TEDESCO: “Il Catania potrà dire la sua, al Palermo manca qualcosa. Amarezza per il Trapani”

Dopo Malta, l’ex centrocampista rosanero Giovanni Tedesco allena adesso l’Al Bataeh, squadra di Serie B del campionato degli Emirati Arabi Uniti. Tedesco dice la sua in relazione alle possibilità di promozione di Palermo e Catania, soffermandosi al quotidiano La Repubblica anche sul caso Trapani:

“Palermo? Sono felice che in panchina ci sia Boscaglia. L’ho conosciuto al corso di Coverciano e l’ho apprezzato come uomo e come allenatore. Sicuramente il Palermo è in buone mani. Alla squadra penso che manchi qualcosa, ma questo lo sanno anche i dirigenti. Boscaglia è il valore aggiunto, ma in campo ci vanno i calciatori e non l’allenatore. Il Catania potrà dire la sua ma il Bari ha un marcia in più rispetto alle altre. La vicenda Trapani? Da siciliano ho dentro tanta amarezza, ma l’epilogo certamente non mi ha sorpreso. Una storia dal finale già scritto che fa veramente male a tutti i siciliani”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***