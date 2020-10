INFERMERIA: Tonucci di nuovo in forse, diversi giocatori da valutare

Riecco in infermeria Denis Tonucci. Il forte difensore, la cui assenza era pesata come un macigno mercoledì a Lentini, è stato nuovamente costretto a dare forfait ad inizio ripresa a Bari. Adesso le sue condizioni dovranno essere ulteriormente valutate in vista del confronto di domenica con la Vibonese. Vedremo inoltre quali risposte fornirà allo staff rossazzurro durante la settimana di lavoro il centrocampista Jacopo Dall’Oglio, infortunatosi dopo l’esordio in campionato contro la Paganese e che dovrebbe essere vicino al recupero. Anche l’attaccante Antonio Piccolo è ancora in dubbio. Reginaldo continua a fare i conti con la positività al Covid-19. Da verificare le condizioni di Manuel Sarao, in tribuna al “San Nicola”.

