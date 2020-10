DA ‘LA SICILIA’ – Biagianti: “Catania costruito con criterio, Spolli grande persona”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Marco Biagianti si è tuffato con coraggio ed entusiasmo nell’esperienza del futsal con la Meta Catania ma, ovviamente, non perde di vista i colori rossazzurri del Calcio Catania. Parla anche della squadra di mister Giuseppe Raffaele, attraverso un’intervista rilasciata al quotidiano:

“Impressioni? Ancora la ferita è fresca, come si dice. Ma l’impressione è ottima. Squadra costruita con grande criterio e sul campo funziona, difesa granitica, i tre della retroguardia sono un lusso per la categoria e molto spesso i campionati di C si vincono quando becchi meno gol. Spolli? Grande persona. E’ stato un compagno di squadra leale, forte, carismatico. Ha fatto una scelta non facile, ma capisco il suo gesto”.

