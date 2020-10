DA ‘LA SICILIA’: ritorno in aereo impossibile, Pellegrino su tutte le furie

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Rossazzurri in campo quest’oggi a Francavilla Fontana con fischio d’inizio rinviato dalle 15 alle 20.30, a seguito dei casi di positività al Coronavirus riscontrati che porteranno il gruppo a sottoporsi a nuovi controlli di sicurezza. Un imprevisto che, come si legge all’interno del quotidiano, ha portato disagi non di poco conto alla squadra, la quale, dopo lo spostamento del match, non potrà sfruttare il volo per rientrare comodamente in Sicilia sostenendo altre nove ore di viaggio col torpedone per raggiungere Torre del Grifo. E mercoledì si giocherà il confronto con la Ternana a Lentini. Chiaro che il Catania arriverà più stanco e nervoso del previsto. Il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino è andato su tutte le furie per non avere avuto conforto dalla Lega e dall’organizzazione medica federale.

