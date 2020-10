DA ‘LA SICILIA’ – Rosaia: “Catania da sogno, i tifosi mi fanno sentire importante”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Tra i giocatori che si stanno mettendo particolarmente in evidenza in avvio di stagione spicca indubbiamente Giacomo Rosaia. Il centrocampista, capace di ricoprire molteplici ruoli sul rettangolo verde, parla dell’esperienza nelle giovanili della Fiorentina e della crescita alla corte di Silvio Baldini, visto come un padre, nella Carrarese. Tanta gavetta per lui, da quest’anno rossazzurro dopo l’avventura a Cesena.

“In cuor mio speravo che qualcosa di straordinario potesse accadere – aggiunge – Un giorno dopo l’allenamento trovai il messaggio del mio procuratore: ‘Chiamami’ c’era scritto. Ho intuito, i sogni si avverano. Mio fratello ogni giorno mi martella: ‘Quando riapre il Massimino che voglio andare in curva’. Non c’è giorno in cui non lo chieda. Il mio sogno è giocare al Massimino con più tifosi possibili a sostegno. Ho visto lo stadio pieno in tv. Anche in città quando esco a fare la spesa i tifosi mi fermano. Mi fanno sentire importante e per questo spero di ricambiare il loro affetto. Ho trovato una società organizzata, dei compagni competitivi e disponibili. L’inizio è stato gratificante”.

