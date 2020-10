DA ‘LA SICILIA’ – Sarao: “Io come Bergessio? Paragone che mi fa arrossire. Mercoledì daremo tutto”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Qualche tifoso paragona Manuel Sarao, autore del gol-vittoria contro la Virtus Francavilla, a Gonzalo Bergessio. L’ex attaccante della Reggina parla di questo e non solo, in un’intervista concessa al quotidiano. “Paragone che mi fa arrossire – afferma – Lui lavora per la squadra come me, ma è fortissimo. Un idolo. Non riesco a stare fermo in area in attesa della palla, mi piace collaborare con i compagni. Tornare al gol mi fa felice ma continuerò ad aiutare i miei compagni”.



‌”Aspettiamo fiduciosi Reginaldo – prosegue – dopo la partita lo abbiamo chiamato per farlo sentire partecipe. Siamo tutti con lui. La Ternana? È tra le favorite per la vittoria del campionato, daremo tutto. Sarà una bella gara. Vedremo cosa saremo capaci di meritare”.

