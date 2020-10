LO MONACO: “Il Trapani non doveva andare in B due anni fa…”

Due stagioni addietro il Catania si ritrovò a lottare con il Trapani per la promozione in Serie B. I granata, poi, eliminarono i rossazzurri ai Play Off e si aggiudicarono la finale col Piacenza. L’ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco si sofferma sul caso Trapani, ai microfoni di ‘TMW Radio’, intervenendo nel corso della trasmissione Stadio Aperto:

“Quella del Trapani è una cosa di uno squallora pazzesco perchè la vicenda è chiarissima già da due anni. Il Trapani è andato in Serie B e non doveva. E’ stato rilevato nell’anno della promozione da un gruppo societario e c’era una normativa chiara che proibiva a soggetti che non disponessero di determinati requisiti di prendere le società. Questa normativa l’abbiamo bypassata, siamo stati tutti in silenzio. Se non avesse vinto i Play Off, il Trapani sarebbe già fallito due anni fa. Ha fatto la B, categoria che vale come introiti rispetto alla C. Basti pensare che una squadra di C, con contribuzioni varie riesce a prendere 400mila euro l’anno. In B, invece, si sale a 4milioni e passa in certi casi. Questa è la logica conseguenza di una situazione che sapevano tutti. Sorprende che nonostante questo si sia intervenuto solo perchè i granata hanno rinunciato a giocare due partite. Questa è una cosa che va sicuramente a discapito dei dirigenti che avrebbero dovuto vigilare”.

