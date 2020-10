LUCARELLI (all. Ternana): “Il Catania farà di tutto per batterci, test probante”

L’allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli ritiene che a Lentini sarà una gara molto difficile al cospetto del Catania, sua ex squadra:

“Mercoledì ci aspetta una partita difficilissima per tanti motivi. Sarà un test probante anche per capire il nostro grado di maturità. Dobbiamo sapere che ci aspetterà un’altra battaglia laggiù. Il Catania è forte e se non fosse per la penalizzazione sarebbe in alto in classifica. Loro avranno tante motivazioni, faranno di tutto per batterci. In primis perchè l’anno scorso il Catania non c’è mai riuscito, secondo perchè io oggi alleno la Ternana. Il test ci darà delle reali risposte, dobbiamo stare attenti.

“Il 70% dei gol si fanno direttamente sui piazzati o sui 15 secondi successivi ai piazzati, noi siamo stati bravi in questo sabato. Dovremo mettere più centimetri possibili, il Catania ha segnato sempre su calcio piazzato finora. Dobbiamo lavorare a testa bassa, altrimenti rischiamo di prendere schiaffi. E c’è da migliorare perchè non è ancora la Ternana che voglio io. Dobbiamo avere sempre la mentalità di pressare alti perchè più li pressiamo e più teniamo lontani gli avversari dalla nostra porta”.

