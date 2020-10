LUCARELLI (all. Ternana): “Potevamo fare altri gol, buona prestazione ed approccio”

L’allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli commenta via social la vittoriosa gara della sua squadra contro il Catania a Lentini:

“Abbiamo fatto una buona prestazione come mi aspettavo, soprattutto sul piano del gioco e sotto il profilo caratteriale. Nella ripresa forse siamo calati di ritmo concedendo un pò di campo ma senza lasciare all’avversario tantissimo. Abbiamo gestito, potevamo fare ancora meglio. Il primo tempo può essere un modello di prestazione per noi, tante volte siamo arrivati laggiù ma dovevamo essere più cinici. Adesso vorrei che si pensasse alla prossima partita col Foggia, molto importante per noi. Non c’è nulla da festeggiare, abbiamo vinto una delle tante battaglie. La guerra è ancora lunga. Continuiamo a scendere in campo con queste prestazioni e con questo approccio”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***