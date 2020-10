LUIGI SILVESTRI, il procuratore: “Catania? C’era l’accordo con il Potenza, ma noi abbiamo sempre spinto per Avellino”

Ai microfoni di Prima Tivvù Camillo Cannizzaro, procuratore del difensore Luigi Silvestri, commenta la decisione di accettare la proposta dell’Avellino. Ecco quanto evidenziato da tuttoavellino.it:

“Quando ha chiamato Di Somma abbiamo trovato l’accordo in 10 minuti, però dovevamo vincere le resistenze del Potenza. Resistenze vinte con la presa di posizione del calciatore che ha deciso di giocare ad Avellino anche perchè ad un certo punto, anche quando il Catania si faceva pressante, il Potenza stava per accordare gli etnei, ma io temevo le difficoltà societarie in casa Catania. Avevo dato, inoltre, la parola a Di Somma e quindi abbiamo sempre spinto per la compagine irpina e ne abbiamo più volte parlato con Di Somma. Noi abbiamo comunicato sia al Potenza che al Catania l’intenzione di volere solo l’Avellino. Il ragazzo era da anni che veniva cercato da mister Braglia e questa volta ha detto sì al primo colpo. Inoltre Avellino è una società seria e ambiziosa e non abbiamo pensato 2 volte a decidere il da farsi. Il Potenza, verso la fine, aveva trovato un accordo con il Catania, ma sinceramente non conosco i dettagli. Noi però abbiamo sempre spinto per Avellino, e ho detto al presidente Caiata di trovare un accordo con Di Somma, punto e basta. E così è andata, siamo arrivati al Partenio, abbiamo firmato il contratto e devo dire che Luigi è statto subito molto contento. Il ragazzo è molto felice, lo sento tutti i giorni, mi dice che è molto stimolato, che il mister è bravo, che la squadra è forte e che non vede l’ora di scendere in campo. Insomma, una storia a lieto fine”.

