MASSIMINO (foto): le condizioni del manto erboso

Si avvicina la fine del mese di ottobre. Oggi, mercoledì 28, la nostra redazione si è recata allo stadio “Angelo Massimino” per dare un’occhiata alle condizioni del manto erboso dello stesso. Domenica il Catania giocherà ancora sul neutro di Lentini ma, come si può verificare dalle foto realizzate, il terreno di gioco si presenta in condizioni decisamente migliori. L’auspicio è che il 12 novembre, in occasione di Catania-Bisceglie, i rossazzurri possano tornare a giocare le gare casalinghe al “Massimino”. Si rivelerà decisivo il parere dei tecnici che si stanno occupando dei lavori di manutenzione.

