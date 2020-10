MERCATO: Catania, stop contatti per Di Paolantonio

Il felice esito del caso Maldonado permette al Catania di avere a tutti gli effetti a disposizione il centrocampista ecuadoregno prelevato a titolo definitivo dopo l’esperienza vissuta all’Arzignano. Un profilo molto gradito al mister Giuseppe Raffaele, quello di Luis Maldonado che possiede caratteristiche da regista puro che ben si sposano con la filosofia di gioco di questo Catania. Qualora fosse saltato il trasferimento di quest’ultimo, fino a pochi giorni fa la società rossazzurra aveva tenuto in buona considerazione la possibilità di prelevare lo svincolato ex Avellino Alessandro Di Paolantonio. Si tratta di un giocatore molto valido, reduce da una buona stagione in Irpinia ma ancora oggi svincolato. Perugia, Alessandria e Novara sono alcuni dei club alla finestra. Attualmente non il Catania, anche se la dirigenza continua a stimare il calciatore classe 1992 e chissà che, in futuro, non rinnovi l’interesse.

