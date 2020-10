MERCATO: Lanini verso Novara e Neglia alla Fermana, il Catania si era interessato

Prima di formalizzare l’accordo con l’ormai ex attaccante della Vibonese Michele Emmausso, il Catania aveva chiesto informazioni per Eric Lanini, calciatore di proprietà del Parma. Adesso quest’ultimo è in procinto di lasciare il club ducale per trasferirsi al Novara. Anche la punta Samuele Neglia, negli ultimi giorni, ha rappresentato un potenziale obiettivo di mercato del Catania. Il Bari, proprietario del cartellino, ha trovato l’accordo per un nuovo prestito del calciatore alla Fermana.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***