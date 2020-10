MERCATO: Modena, preso Monachello. Guerra si allontana dai canarini?

L’attaccante agrigentino classe 1994 Gaetano Monachello, il cui cartellino appartiene all’Atalanta e reduce dall’esperienza in prestito al Venezia, ha raggiunto l’accordo con il Modena. Colpo di mercato per la società gialloblu che si assicura un giocatore adocchiato le scorse settimane anche dal Catania. L’acquisto di Monachello dovrebbe consentire ai modenesi di completare il reparto offensivo e, di conseguenza, la punta del Vicenza Andrea Guerra (nella foto)) che era in cima alla lista di preferenze si allontana dai canarini. Sulle tracce di quest’ultimo restano il Catania e altri club di C, ma percepisce un ingaggio importante.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***