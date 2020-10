MERCATO: Di Paolantonio, nuove conferme. Il Catania ha già pronta l’offerta, in attesa di Maldonado

Già un mese fa la nostra redazione aveva registrato conferme circa il gradimento, da parte del Catania e di molti altri club di Serie C, per il centrocampista Alessandro Di Paolantonio. Svincolatosi dall’Avellino, il giocatore rimane un profilo a cui il Catania è interessato, come sottolineato nei giorni scorsi dai colleghi di tuttoc.com. Gli stessi, nelle ultime ore, parlano di un’offerta pronta dei rossazzurri per tentare di strapparlo alla concorrenza. Vedremo cosa succederà. Chiaramente l’interesse per Di Paolantonio è legato agli sviluppi del caso Maldonado. Nel caso in cui dovesse saltare il tesseramento di quest’ultimo, l’ex Avellino sarebbe un nome caldo. Ma non è l’unico svincolato nei radar del Catania.

