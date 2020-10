MERCATO: Salernitana, un blocco di ex rossazzurri per la difesa

Non di rado la Salernitana guarda in casa Catania per concludere operazioni di calciomercato negli ultimi anni. A conclusione della recente finestra di calciomercato, nessun tesserato rossazzurro si è trasferito in Campania. La società granata, tuttavia, ha fatto il pieno di ex difensori del Catania. Prova ne sia che ha tesserato i centrali difensivi Luka Bogdan e Ramzi Aya, entrambi protagonisti alle pendici dell’Etna nella stagione 2017/18 formando una coppia inossidabile. Per Bogdan, poi, c’è da dire che il club dell’Elefante realizzò una importante plusvalenza cedendolo al Livorno. La Salernitana, inoltre, ha tesserato Norbert Gyomber ed il terzino sinistro Joel Baraye, quest’ultimo non riscattato dal Catania al termine del campionato 2018/19.

