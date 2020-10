MERCATO: Spolli no, tentativo per Bresciani

Nicolas Spolli non torna al Catania. Dopo avere riflettuto su un possibile ritorno nella sponda rossazzurra della Sicilia mettendo Catania in cima alle preferenze rispetto ad altre squadre, all’età di 37 anni il difensore potrebbe decidere di seguire un nuovo percorso professionale nel mondo del calcio. Questo comporta che la società etnea valuti altri profili sul mercato degli svincolati per completare il reparto arretrato. Il 1997 Nicolas Bresciani, fresco di risoluzione con il Livorno, rappresenta un profilo gradito al tecnico Raffaele ma piace ad altri club di Serie B e C. Si farà comunque un tentativo per perfezionare il suo ingaggio.

