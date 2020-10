DI MOLFETTA: “Solo io so quanto ho sofferto…”

A mercato chiuso, l’ex attaccante del Catania Davide Di Molfetta ha corso seriamente il rischio di rimanere in regime di svincolo fino a gennaio, dopo avere lasciato la Sicilia nei mesi scorsi decidendo di non recarsi a Torre del Grifo per preparare i Play Off. Invece, come già riportato, giovedì è stato ufficializzato il trasferimento al Mantova. Di Molfetta così il passaggio al club virgiliano sui social:

“Solo io so quanto ho sofferto in questo periodo. Ringrazio il Mantova per aver creduto in me. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino ma soprattutto la mia famiglia e la mia ragazza. Oggi è iniziata una nuova avventura. Non vedo l’ora di esordire con questa nuova maglia. Forza Mantova”.

