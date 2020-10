MONOPOLI – CATANIA, la partita vista dalla Puglia: “Poche emozioni, gli ospiti amministrano e vincono”

Il Monopoli, attraverso il sito ufficiale biancoverde, racconta così la partita che ha visto il Catania imporsi di misura allo stadio “Veneziani”:

“Sconfitta alla prima casalinga per il Monopoli contro il Catania. Un match poco emozionante deciso da un’azione a gioco fermo a inizio della ripresa. Biancoverdi poco pericolosi sottoporta e meno lucidi dopo il lungo match di mercoledì scorso a Reggio Emilia.

Primo tempo avaro di emozioni con una sola occasione per gli ospiti al 36’ con un tiro dai 20 metri dell’ex Sarao che Pozzer blocca in due tempi.

Nella ripresa passano 7 minuti e arriva il vantaggio del Catania: punizione di Rosaia verso Silvestri che di testa insacca alle spalle di Pozzer. Al 20’ altra conclusione dalla destra sempre di Silvestri respinta stavolta da Pozzer. Il Catania amministra il vantaggio con i biancoverdi che provano fino alla fine a riportarsi in parità. Finisce 0-1″.

