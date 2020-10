MONOPOLI – CATANIA: probabili formazioni, nessuno stravolgimento per Raffaele

Ipotesi di formazione per il match Monopoli-Catania, valevole per la seconda giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi allo stadio “Vito Simone Veneziani” con inizio alle ore 15:00.

Nonostante l’impegno infrasettimanale in Coppa Italia a Reggio Emilia, Beppe Scienza sembra intenzionato a proporre la formazione tipo. Davanti al portiere Pozzer agirebbero Sales, Giosa e Mercadante, con Tazzer, Giorno, Paolucci, Piccinni e Zambataro a centrocampo e il tandem Montero-Starita a completare lo schieramento. Il neo-acquisto Marilungo rappresenta una possibile alternativa in avanti. Non convocati Menegatti, Antonacci, Nicoletti e Arlotti.

Peppe Raffaele sembra orientato a mandare in campo Furlan (o Martinez) a protezione dei legni, Tonucci, Claiton e Silvestri in difesa, Calapai, Izco, Vicente, Rosaia e Biondi nel reparto mediano e Sarao supportato da Reginaldo in avanti. Non convocati Santurro, Pinto, Maldonado, Dall’Oglio, Emmausso, Mazzarani, Curcio e Rossitto.

Direzione affidata al signor Marco Monaldi della sezione AIA di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Francesco D’Apice di Castellammare di Stabia e Luca Feraboli di Brescia e dal IV ufficiale Mario Cascone di Nocera Inferiore. Il match sarà visibile online sulla piattaforma Eleven Sports.

===>>> MONOPOLI – CATANIA: formazioni ufficiali. Martinez preferito a Furlan, Izco in panchina

