NICOLOSI: “Tacopina? C’è la volontà di rimanere in percentuale, mercoledì ne discuteremo. Joe può dare un cambio importante al Catania”

Nel corso della trasmissione televisiva Corner, su ‘Telecolor’, l’azionista di maggioranza Gaetano Nicolosi parla del futuro societario del Catania e dell’ingresso ormai sempre più vicino di Joe Tacopina:

“I risultati calcistici ci sono grazie al mister e Pellegrino che ha fatto miracoli. Mercoledì faremo il CdA, si leggerà questa lettera con una proposta di Tacopina divisa in tre fasce. Tutto il CdA deciderà quale strada intraprendere tra le tre. C’è la volontà di rimanere in percentuale lasciando un pezzo di Catania nei nostri cuori, rimanendo nel progetto del Calcio Catania. Poi ognuno di noi, leggendo le proposte di Tacopina, sarà libero di scegliere la migliore. Mercoledì discuteremo. Il progetto è eccellente, vanno fatte le dovute considerazioni. Vedremo di mettere ancora qualcosa di nostro”.

“Io presidente del Catania? A chi non farebbe piacere? Sarebbe qualcosa di simpatico ed illustre per tutto quello che abbiamo fatto. Tutti hanno contribuito al progetto. La Sigi, Pellegrino, Le Mura, Santagati, La Ferlita, Salice… molti ragazzi che hanno speso tante energie e non solo per fare andare avanti la macchina, che non si è mai fermata risolvendo tanti problemi e ognuno ha fatto qualcosa di suo. Pellegrino ha fatto la squadra, l’avv. Augello ci ha assistito tantissimo e continua a farlo, si è creato un grandissimo gruppo. Stiamo percorrendo un progetto importante per Catania“.

“Tacopina ha un pedigree eccezionale, ha fatto risultati, vuole fare ancora tanto nel calcio. E’ determinato, ha la voglia di costruire qualcosa d’importante per la città, i tifosi, la squadra. Ci sono dei problemi finanziari che sono stati rilevati, ma da ottimo manager Tacopina ha fiutato che Catania è una piazza che può dare molto, vede tante potenzialità. Poi c’è chi si è avvicinato e chi no. Il progetto Catania è bello, noi ci abbiamo provato. Qualcuno ha visto la Card come oggetto di speculazione, ma abbiamo messo tanti soldi e non ci siamo fermati, andando avanti onorando tutti gli impegni. Tacopina rientra in un discorso di managerialità nel segmento. Quello che si è fatto oggi è tantissimo, errori ne sono stati commessi ma i risultati ci sono. Tacopina vuole portare il Catania ad alti livelli e può dare un cambio veramente importante”.

