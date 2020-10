NOVEMBRE ROSSAZZURRO: come cambia il calendario dopo il rinvio di Catania-Vibonese

A seguito della decisione della Lega Pro di rinviare la partita Catania-Vibonese, valida per l’8/a giornata del girone C di Serie C, il calendario evidenzia come il primo impegno ufficiale del mese di novembre per i rossazzurri sia lunedì 9 a Palermo, con fischio d’inizio alle ore 21.00. Il match contro la Vibonese verrà disputato, invece, tre giorni dopo l’insidiosa trasferta di Teramo. Ben cinque partite a distanza ravvicinata di cui tre in casa:

09.11. 21:00 Palermo – Catania

12.11. 20:45 Catania – Bisceglie

15.11. 15:00 Teramo – Catania

18.11. 20:30 Catania – Vibonese

22.11. 15:00 Catania – Turris

29.11. 15:00 Avellino – Catania

