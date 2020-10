PADALINO (all. Juve Stabia): “Costriamo una mentalità vincente, servono altri piccoli passi avanti”

Vittoria in extremis per la Juve Stabia sul campo della Vibonese. Pasquale Padalino, allenatore delle Vespe, prossime avversarie del Catania in campionato, analizza il momento della sua squadra:

“In questo campionato non possiamo pensare di giocare in tranquillità e superficialità con qualsiasi avversario. Cerchiamo di costruire una mentalità vincente, soprattutto nella convinzione di fare quella prestazione che cerchiamo nel medio e lungo termine finalizzata al raggiungimento del nostro obiettivo. La condizione fisica oggi è assolutamente al di sotto del livello ottimale, ma forse stiamo andando oltre le nostre possibilità. Siamo ben consci che quando ci sarà una condizione fisica diversa, anche la gestione della palla sarà più fluida, con meno errori e maggiore lucidità. Dobbiamo migliorare ancora tanto, ma siamo sulla strada giusta. L’importante è non fare passi indietro d’ora in avanti. Dobbiamo, invece, effettuare piccoli passi avanti che, alla fine, ci garantiranno la compattezza che mi aspetto”.

