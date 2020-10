PADALINO (all. Juve Stabia): “Forse ci stava stretto anche il pari. E’ mancato solo il gol, prestazione incoraggiante”

C’è amarezza in casa Juve Stabia per la sconfitta di Lentini. A commento della prestazione offerta parla, sconsolato, l’allenatore delle Vespe Pasquale Padalino:

“L’episodio del gol ha condannato la Juve Stabia. Abbiamo provato attaverso il palleggio, le verticalizzazioni, con la nostra forza aggredendo sempre in avanti, sapendo aspettare quando c’era da aspettare, ma il calcio è anche questo. Mi ritengo molto soddisfatto della prestazione, ma al tempo stesso amareggiato per la sconfitta immeritata e forse ci stava stretto anche il pareggio. Al di là degli episodi che, come sappiamo, possono incidere in un senso o nell’altro. E’ mancato solo il gol. Fino al 95′ abbiamo tentato di segnare, li abbiamo aggirati, siamo arrivati con tutti gli attaccanti, i centrocampisti. Dobbiamo essere orgogliosi di questo tipo di prestazione. Nel medio e lungo termine questo atteggiamento pagherà”.

“C’è da migliorare la conoscenza, questa è una squadra che da due giorni si può ritenere definita, tranne se dovesse arrivare qualcun altro nei prossimi giorni. C’è ancora da migliorare ma la prova di Lentini è incoraggiante, avendo avuto pochi giorni di tempo a disposizione. Bravi i ragazzi ad avere appreso tutto quello che c’era da fare. Non gli rimprovero nulla, non per essere presuntuoso ma ci hanno messo corsa, cuore e anima. Forse è mancata un pò di precisione dovuta alla stanchezza, è mancata un pò d’intesa lì davanti. Il gol su palla inattiva? Sono punizioni che proviamo anche noi. E’ stata una traiettoria precisissima, nella disposizione potevamo fare meglio ma è stato un gol parecchio rocambolesco”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***