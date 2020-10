PALERMO – CATANIA: il derby si giocherà regolarmente?

Potenza, Turris, Viterbese e Catanzaro. Quattro squadre che il Palermo avrebbe già dovuto affrontare e che, invece, visto l’elevato numero di calciatori positivi al Covid-19 non si sono ancora confrontate con la formazione siciliana. Vedremo se, tuttavia, il Palermo potrà scendere in campo mercoledì 4 novembre a Catanzaro, data individuata nei giorni scorsi per il recupero. Il calendario indica, inoltre, che il 9 novembre i rosanero dovrebbero giocare il derby col Catania al “Renzo Barbera”. Il condizionale è d’obbligo perchè dipende dalle evoluzioni della situazione epidemiologica in casa Palermo. Al momento non si registrano nuove positività al Coronavirus, aspetto meritevole di considerazione nell’ottica di una eventuale disputa del match.

