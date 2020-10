PAROLA AI TIFOSI: Francavilla-Catania, Martinez migliore in campo. Ecco il podio

Miguel Martinez è il giocatore del Catania che ha particolarmente impressionato il popolo rossazzurro nella preziosa vittoria di Francavilla Fontana contro la Virtus. E’ quanto indica l’esito del consueto sondaggio proposto dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com, in base al maggior numero di preferenze (nettamente in suo favore, ndr). Martinez rappresenta quindi il migliore rossazzurro in campo secondo i tifosi, avendo salvato in più di un’occasione la propria porta. Alle sue spalle completano il podio, rispettivamente al secondo e terzo posto, il laterale Alessandro Albertini ed il centrocampista Luis Maldonado, all’esordio in rossazzurro dopo 250 giorni di astinenza da calcio.

