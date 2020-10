PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Bravo Raffaele, avanti Catania. Ottima gara e mentalità”

La tifoseria rossazzurra apprezza la prova offerta dal Catania a Lentini contro la Juve Stabia. I Liotrizzati, noto gruppo di tifosi che seguono tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, si esprime in questi termini sulla prestazione di mercoledì sera:

“Bravo Raffaele, davvero bravo. E possiamo fermarci anche qui. Ottima partita, ottimi movimenti, ottima mentalità. E sti gran cazzi del calcio champagne, per di più in un campionato rognoso di serie c. La sostanza vale più dei fraseggi delicati. Ieri sera quei tre li dietro hanno dimostrato che per superarli devono sudare sette camicie. Il centrocampo ha retto bene, giostrato bene ma perso qualche pallone di troppo. In avanti bravi tutti, qualche occasione sprecata, ma il cinismo si sta perfezionando. Ottimo il cambio in corsa dal 343 al 352, nel momento più delicato dove le forze venivano meno e gli stabiesi si facevano un tantino più pericolosi. Poi Martinez a metà tra istinto e fortuna, mette in cassaforte il risultato. Si vede il buon lavoro che svolgono in settimana, si vede che stanno assimilando gli schemi e che seguono il mister. Più tempo passano assieme a giocare e ad allenarsi e più questa squadra prende la forma desiderata. Bene così! Avanti Catania”.

