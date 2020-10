PELLEGRINI: dal Palermo al ritorno in Sicilia, il duttile difensore si veste di rossazzurro

Il Catania ha individuato in Eros Pellegrini il tassello mancante in retroguardia dopo l’approdo in rossazzurro di Claiton, Tonucci, Zanchi e Albertini. Il difensore trevigiano, reduce da una stagione in forza al Carpi, ha sottoscritto un contratto di durata annuale con il club etneo.

Pellegrini è un classe ’90 che si è fatto strada presso i settori giovanili di Treviso e Palermo, militando nella Primavera di mister Rosario Pergolizzi (stagione 2009-10). Durante l’anno di permanenza in rosanero il giocatore ha fatto la spola tra giovanili e prima squadra, avendo il compito di marcare in allenamento gente del calibro di Cavani e Miccoli.

Successivamente la sua carriera si è snodata principalmente in Serie C, categoria in cui vanta 154 presenze e 2 reti con le maglie di Pavia, Viareggio, Pisa, Siena, Pordenone, Fano e Carpi. Nel 2019 è sceso di categoria vestendo la maglia del Montebelluna Calcio, società con cui ha giocato 8 partite in Serie D ottenendo una tranquilla salvezza.

Terzino, difensore centrale o laterale di centrocampo, Pellegrini è un elemento di grande esperienza in questa categoria dotato di spinta e capacità di rifinire il gioco con cross taglienti nell’area di rigore avversaria. Forza fisica e velocità gli consentono di eccellere in tutti i ruoli del reparto arretrato. La sua duttilità gli ha permesso negli anni di destreggiarsi egregiamente in una difesa a tre, pertanto rappresenta un’alternativa molto valida ai centrali titolari.

