PELLEGRINO: “Ciao Fabrizio…”

Tra i tanti messaggi di cordoglio per l’ex Direttore Sportivo rossazzurro Fabrizio Ferrigno c’è anche quello di Maurizio Pellegrino, attuale Direttore dell’Area Sportiva del Calcio Catania. “Ciao Fabrizio, tristissima la tua scomparsa !!”, queste le parole pubblicate sui social da Pellegrino. Anche lui ebbe modo di stabilire contatti con il valido e stimato dirigente napoletano, che a Catania visse “un’esperienza folle” come da lui stesso definita in un’intervista ai nostri microfoni, ma esaltante, in una grande piazza rimastale nel cuore.

