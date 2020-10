RAFFAELE: “Bari esame importante per noi”

Mister Giuseppe Raffaele rilascia alcune dichiarazioni nel pre-gara di Bari-Catania, ai microfoni di Raisport:

“Abbiamo avuto un inizio ottimo dal punto di vista dei risultati. Mercoledì ci siamo fermati, la Ternana ha vinto con merito perchè ha giocato veramente bene. Noi dobbiamo seguire un percorso di crescita che passa anche da Bari. Il calendario ci ha regalato queste due partite ad alto indice di difficoltà contro le squadre più attrezzate. E’ un esame per noi che diventa importante. Questo è un campionato molto affascinante con la presenza di almeno 8-9 piazze che hanno poco a che fare con la Serie C. Covid-19? Noi ci siamo passati settimana scorsa con una vigilia assolutamente incredibile in vista di Francavilla Fontana. Molto quest’anno dipenderà anche da queste situazioni impronosticabili. Speriamo che tutto vada per il meglio, ci manca tantissimo il calore della gente. Questo torneo in situazioni normali sarebbe stato fantastico affrontando gare come quelle con Ternana e Bari in stadi ribollenti d’entusiasmo”.

