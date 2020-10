RAFFAELE: “Vittoria di personalità e carattere. Siamo tutti tifosi del Catania. Voglia di vincere, sempre”

Mister Giuseppe Raffaele si gode l’importante affermazione di Monopoli, ben consapevole che però da lunedì si dovrà subito archiviare il risultato e concentrare le proprie attenzioni sulla Juve Stabia, avversaria mercoledì:

“E’ stata una partita da squadra che sapeva quello che voleva. Tatticamente abbiamo limitato al massimo il Monopoli, siamo sempre stati in partita. Prestazione molto valida anche sul piano agonistico. Dobbiamo lavorare e crescere ancora, ma devo dire che la squadra lavora in maniera passionale fin dal primo giorno di ritiro. Questo mi fa ben sperare per il futuro. Al momento non ci esprimiamo al 100% ma lo faremo, ne sono convinto. Questa vittoria ci dà tanta forza psicologica. Siamo una squadra nuova, non ci conosciamo ancora del tutto ma questo risultato, ottenuto su un campo difficile contro una squadra importante e reduce da prestazioni di rilievo, alimenta il nostro percorso di crescita. Abbiamo evidenziato personalità e carattere, ingredienti fondamentali in questa categoria. Domenica scorsa la qualità non si poteva ricercare su un campo impossibile, oggi invece abbiamo affrontato un avversario forte giocando alla pari. Siamo andati molto bene in fase di non possesso. Dobbiamo migliorare in termini di qualità e velocità di gioco“.

“I ragazzi si stanno applicando, la vittoria di Monopoli rappresenta un passaggio fondamentale. Avevano voglia di dimostrare che tutti siamo da Catania e pronti a dedicarci al massimo di noi stessi in questa avventura. Ho visto 15 ragazzi che hanno fatto benissimo, soprattutto i subentrati. Vedi Welbeck, sceso in campo con lo spirito giusto. Vicente non ha ancora i 90′ perchè durante il pre-campionato ha avuto qualche problema fisico, ma fino a quando è rimasto in campo ha fatto bene. Poi l’ho sostituito essendo già stato ammonito, magari puoi perdere lucidità e corri dei rischi in questi casi. Adesso con grande felicità mettiamo subito in cantiere questo risultato perchè mercoledì ci aspetta un’altra gara difficilissima, andando sempre alla ricerca del massimo risultato con le nostre armi”.

“Sarao è un lavoratore incredibile. Arriveranno anche i suoi gol perchè negli ultimi anni li ha sempre fatti. La scorsa stagione è stata particolare per lui tra Cesena e Reggio Calabria, ma può capitare. A Francavilla e Monopoli aveva fatto benissimo. E’ un giocatore molto importante per noi. I ragazzi devono crescere ma la gara di oggi non sarà un caso isolato, questo è sicuro. Dal punto di vista dell’impegno e del vincere i duelli dobbiamo essere predominanti. Questo è l’obiettivo che ci siamo dati. Dobbiamo migliorare alcune cose ma questa è una vittoria del guppo, dedicata anche alla dirigenza, ai miei collaboratori. Siamo tutti tifosi del Catania. Qualcuno si è emozionato a fine partita nel mio staff e questo lascia intendere la nostra voglia. Mi piacerebbe prima possibile poter avere la spinta dei nostri tifosi perchè questi ragaazzi con il sostegno dei pubblico daranno soddisfazioni”.

“Juve Stabia? Dobbiamo recuperare energie subito, Zanchi l’ho tenuto completamente fermo perchè molto affaticato dalle due partite fatte consecutivamente. Spero di poterlo avere fresco per giocare sulla fascia, mentre Pinto credo non rientri ancora mercoledì. Verificheremo anche le condizioni fisiche degli altri, facendo eventualmente qualche cambio. Emmausso? Attaccante che dà profondità, tiro da fuori, imprevedibilità. E’ il giocatore che mancava e completa bene il reparto avanzato. Un giovane che deve avere la fame di esplodere a Catania. A Vibo ha fatto benissimo e speriamo che anche lui si tolga parecchie soddisfazioni con noi. Stasera recuperiamo, da lunedì testa alla Juve Stabia, squadra scorbutica che ha vinto in trasferta. La affronteremo al massimo con la voglia di fare una grande prestazione e vincere. Questo atteggiamento deve essere superiore a tutto il resto. Qualche meccanismo da oliare meglio c’è, ma noi dobbiamo essere sempre spinti dalla voglia di vincere”.

