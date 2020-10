REGINALDO – SARAO: torna a giocare dal 1′ la coppia d’inizio campionato?

E’ stato molto chiaro in conferenza stampa mister Giuseppe Raffaele. La condizione fisica non ancora ottimale di alcuni interpreti, suggerisce al tecnico del Catania di non puntare sullo schieramento di un tridente offensivo puro domenica a Francavilla Fontana contro la Virtus. Probabile che i rossazzurri giocheranno a specchio, rispolverando il 3-5-2, modulo in realtà mai abbandonato del tutto perchè i movimenti di Biondi, a Lentini contro la Juve Stabia, in determinati frangenti di gioco determinavano la riproposizione di un centrocampo a cinque con lo stesso Biondi mezzala. Sarao confermato al centro dell’attacco, partner offensivo potrebbe essere l’ex Reggina Reginaldo, partito dalla panchina nel precedente turno di campionato e subentrato nella ripresa con un buon impatto sulla partita. Entrambi, titolari nelle prime due giornate, sono alla ricerca del primo gol stagionale.

