SANTAGATI (Resp. Marketing): “Pensiamo ad un negozio online. Nuova iniziativa per i tifosi a sostegno del Catania”

Responsabile marketing del Catania, Sergio Santagati preannuncia qualche novità nel corso della trasmissione televisiva Corner, su ‘Telecolor’:

“Abbiamo fatto tanto in un periodo come quello attuale dove ci si trova in difficoltà a causa del Covid, questo riguarda tutte le attività imprenditoriali. Specie una società professionistica come il Catania che punta ad avere i propri tifosi allo stadio. Quest’anno abbiamo raddoppiato gli introiti riguardanti gli sponsor di maglia. Lo dico con orgoglio a nome di tutti i soci. Il ringraziamento va ad aziende che da anni ci sostengono a livello locale. Io adesso mi trovo dall’altre parte della barricata, con piacere. Bisogna sottolineare lo sforzo di nuovi sponsor che rappresentano realtà nazionali e multinazionali. Un grazie sentito a questi sponsor e che ben vengano tutte le altre iniziative che possono sostenere il progetto”.

“Merchandising attraveso un negozio online? Stiamo lavorando anche con grossi nomi quali Amazon per fare in modo che si possa dare una svolta anche dal punto di vista del merchandising che è una delle attività più importanti a sostegno delle società sportive. In questo caso interessando uan città metropolitana di un milione di abitanti. Crediamo nei progetti di sviluppo di cui già si è detto a livello anche di immagine nazionale e internazionale ma intanto, riferendoci ai tifosi locali, ci hanno chiesto a gran voce la possibilità di sostenere iniziative alla portata di tutti. Nei prossimi giorni, forse entro fine settimana, lanceremo una nuova iniziativa che consenta ai tifosi di sostenerci proporzionalmente a quelle che sono le loro possibilità“.

“Catania Card? E’ legata al salvataggio della matricola 11700. Voleva essere un modo per dare una possibilità alternativa all’azionariato popolare e altro, dare a chi voleva contribuire in maniera importante dei benefit, come la possibilità di tramutare con un costo simbolico la Card in abbonamento. Siamo partiti alla grande, adesso c’è stato un attimo di fermo dovuto al fatto che non si può andare allo stadio. Una società sportiva vive anche degli introiti da stadio. Noi in Sigi siamo particolarmente uniti, qualsiasi iniziativa la condividiamo e portiamo avanti insieme. Questa, a differenza dell’altra iniziativa che era legata anche a dei benefit, dà la possibilità a tutti i tifosi di contribuire alla causa Calcio Catania. Sperando che presto possano riaprire gli stadi ed anche in una percentuale più importante di mille spettatori perchè un impianto come il ‘Massimino’, mantenendo le distanze di sicurezza, può contenere una percentuale maggiore”.

