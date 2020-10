SARAO: “Siamo affamati di vittorie e concentrati solo sul campo”

Autore del gol-vittoria contro la Virtus Francavilla, l’attaccante Manuel Sarao guarda avanti con fiducia:

“E’ stata una partita dura contro una squadra che conosco molto bene e gioca un ottimo calcio. Il Francavilla ci ha messo in difficoltà su un campo pesante. Vittoria importantissima che è ancora più bella, avendola ottenuta soffrendo. Ci attende un percorso lunghissimo, ma abbiamo compiuto un altro passo avanti importante. Speriamo di diventare protagonisti in questo campionato, pensiamo partita per partita e alla fine faremo i conti. Il gol? Per un attaccante è vitale segnare, sono contento di averlo fatto essendo stato d’aiuto alla squadra. Si sta creando qualcosa di bello nello spogliatoio, con ragazzi puliti che hanno fame di vittorie. Questo è fondamentale. Siamo tutti concentrati su quel che accade in campo, dando sempre il massimo. Ora sotto con la Ternana”.

VIDEO – Manuel Sarao commenta la vittoria di Francavilla Fontana

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***