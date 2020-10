Prima le dimissioni di Eziolino Capuano, poi quelle di Vincenzo Maiuri. Ed il campionato non è ancora iniziato per il Foggia. Nelle ultime ore la società rossonera pugliese, frescia di ripescaggio in Serie C, ha scelto il successore di Maiuri in panchina. Si tratta di Marco Marchionni, ex centrocampista di Parma e Juventus. Secondo informazioni raccolte da tuttoc.com, accordo raggiunto sulla base di un contratto di durata annuale.

