SERIE C: girone C, 6/a giornata. Risultati e classifica, la Ternana balza in testa

Rinviata la partita Palermo-Turris a causa dei numerosi tesserati rosanero positivi al Covid-19, si è giocato il resto delle partite valide per la 6/a giornata del girone C di Serie C, in attesa dei due posticipi di scena a Foggia e Castellammare di Stabia. Riportiamo di seguito i risultati e la classifica aggiornata:

RISULTATI

21.10. 20:45 Catania 1 – 3 Ternana

21.10. 20:45 Monopoli 0 – 0 Bari

21.10. 20:30 Viterbese 1 – 1 Bisceglie

21.10. 18:30 Potenza 1 – 1 Teramo

21.10. 17:30 Casertana 0 – 0 Catanzaro

21.10. 15:00 Paganese 0 – 0 Virtus Francavilla

22.10. 20:45 Foggia – Avellino (posticipo)

22.10. 20:45 Juve Stabia – Cavese (posticipo)

CLASSIFICA

Ternana 12 Teramo 11 Bari 11 Turris 10 Vibonese 8 Catanzaro 8 Avellino 7 Bisceglie 7 Juve Stabia 7 Catania 6 Monopoli 5 Viterbese 5 Potenza 5 Foggia 3 Casertana 3 Paganese 3 Virtus Francavilla 2 Cavese 1 Palermo 1

