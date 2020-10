SERIE C: girone C, 7/a giornata. Ecco le partite in programma

Sabato, domenica e lunedì squadre del girone C di Serie C pronte a darsi sportivamente battaglia per la 7/a giornata. Non si giocherà Catanzaro-Palermo, visti i casi di Covid-19 registrati nella sponda rosanero della Sicilia (altri 5 che si aggiungono ai 10 dei giorni scorsi): recupero fissato per mercoledì 4 novembre. Turno di riposo, invece, per il Bisceglie.

24.10. 20:45 Virtus Francavilla – Potenza

25.10. 15:00 Cavese – Monopoli

25.10. 15:00 Teramo – Juve Stabia

25.10. 15:00 Vibonese – Viterbese

25.10. 17:30 Avellino – Casertana

25.10. 17:30 Ternana – Foggia

25.10. 17:30 Turris – Paganese

26.10. 21:00 Bari – Catania (diretta su Raisport)

