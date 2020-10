SERIE C: girone C, 7/a giornata. Tutti i risultati e la classifica. Ternana, Teramo e Avellino occupano i primi posti

Tutti i risultati delle partite valide per la 7/a giornata del girone C di Serie C e la classifica aggiornata, in attesa del posticipo Bari-Catania.

RISULTATI

Virtus Francavilla 1-2 Potenza (giocata sabato: 29′ Cianci, 56′ Nunzella, 62′ Mastropietro)

Cavese 0-1 Monopoli (32′ Giorno)

Avellino 3-1 Casertana (14′ Icardi, 29′ Maniero, 59′ Maniero, 88′ Adamo)

Ternana 2-0 Foggia (21′ Partipilo, 69′ Falletti)

Turris 0-3 Paganese (10′ Diop, 20′ Sbampato, 85′ Cesaretti)

Vibonese 2-2 Viterbese (2′ Rossi, 34′ Statella, 45′ Tounkara, 74′ Plescia)

Bari – Catania (lunedì ore 21.00)

Catanzaro – Palermo (rinviata)

Riposa: Bisceglie

CLASSIFICA

Ternana 15 Teramo 14 Avellino 13 Bari 11 Juve Stabia 10 Turris 10 Vibonese 9 Catanzaro 8 Monopoli 8 Bisceglie 7 Catania 6 Viterbese 6 Paganese 6 Virtus Francavilla 5 Potenza 5 Casertana 3 Foggia 3 Palermo 1 Cavese 1

